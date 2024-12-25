Tekirdağ'da denizde ölü yunus bulundu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında ölü yunus bulundu.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar ve gemi adamı ekipleri, rutin denetimler sırasında sahile yakın, deniz yüzeyinde hareketsiz bir yunus fark etti.
Yunusun yanına giden ekipler, öldüğünü belirledi. Kıyıya çıkarılan yunus, belediye ekipleri tarafından alınarak götürüldü.
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