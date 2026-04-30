30.04.2026 11:13:00
Mete Kuş kimdir? Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş kaç yaşında, nereli?

Tümgeneral Mete Kuş, yürütmekte olduğu Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine çekildi. Peki, Mete Kuş kimdir? Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş kaç yaşında, nereli?

METE KUŞ KİMDİR?

Mete Kuş, 1971 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde doğdu.

METE KUŞ'UN EĞİTİM HAYATI

Askeri eğitimine erken yaşta başlayan Mete Kuş, 1989 yılında Kuleli Askerî Lisesi’nden mezun oldu. 1993 yılında Hava Harp Okulu’nu tamamlayarak teğmen rütbesiyle Türk Hava Kuvvetleri’ne katıldı. Pilotaj eğitimini İzmir Çiğli’de bulunan uçuş okulunda tamamladı.

METE KUŞ'UN ASKERİ KARİYERİ

Görev hayatı boyunca birçok önemli birimde görev alan Mete Kuş, kariyerinde şu görevlerde bulundu:

Balıkesir’de 192’nci Kaplan Filo’da aktif uçuş görevleri üstlendi

141’inci Kurt Filo Komutanlığı’nda Silah Taktikler Öğretmeni olarak görev yaptı

2006 yılında Konya’da 132’nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı görevini yürüttü

Kırmızı Kuvvet Kol Komutanlığı görevinde bulundu

135’inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı’nın kurucu komutanı oldu

F-16 ve F-5 uçaklarıyla yürüttüğü görevler ve taktik eğitim alanındaki çalışmalarıyla tanındı.

RÜTBE VE GÖREV

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde farklı kademelerde görev yapan Mete Kuş, zaman içinde tuğgeneral ve ardından tümgeneral rütbesine yükseldi.

