Vasip Şahin kimdir? Ankara Valisi Vasip Şahin neden görevden alındı? Vasip Şahin'in yeni görevi ne?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Nevşehir Valisi Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Mevcut Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ise, İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Aydın Valisi Yakup Canbolat Ankara Valiliğine atanırken, Ankara Valisi Vasip Şahin ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına seçildi. Peki, Vasip Şahin kimdir? Ankara Valisi Vasip Şahin neden görevden alındı?

VASİP ŞAHİN KİMDİR?

Vasip Şahin, 1964 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan'da tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1986 yılı Haziran ayında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1987 yılında bir yıl süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla; Kastamonu-Küre, Malatya-Pütürge ilçelerinde kaymakamlık, Muş Vali Yardımcılığı, Bolu-Mudurnu, Ankara -Kızılcahamam ilçelerinde kaymakamlık, Düzce Vali Yardımcılığı yaptı.

2003 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görevde bulundu. Eylül 2005 - Ağustos 2008 tarihleri arasında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı, 5 Ağustos 2008 tarihinden itibaren İller İdaresi Genel Müdürü ve 11.05.2010 tarih ve 407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010-2012 yılları arasında 2 yıl süre ile Düzce Valiliği, 1 Ağustos 2012 tarih ve 2012/3511 Sayılı Kararname ile 2012-2014 yılları arasında 2 yıl süre ile Malatya Valiliği, 15.09.2014 tarih ve 2014/6780 sayılı kararname ile 2014-2018 yıllarında 4 yıl süre ile İstanbul Valiliği yapan Vasip Şahin, 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Ankara Valiliğine atanarak, 6 Kasım 2018 tarihi itibarıyla görevine başladı.

VASİP ŞAHİN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Ankara Valisi Vasip Şahin’in görevden alınmasına ilişkin yayımlanan resmi kararda herhangi bir gerekçeye yer verilmedi.

VASİP ŞAHİN'İN YENİ GÖREVİ NE?

Yayımlanan karar doğrultusunda Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine atanmıştır. Bu görevlendirme ile birlikte Şahin, insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve ayrımcılıkla mücadele alanında faaliyet yürüten kurumun başına geçmiştir.