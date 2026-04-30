Osman Varol kimdir? Osman Varol kaç yaşında, nereli? Osman Varol'un önceki görevleri neler?

Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valiliği'ne atandı.

OSMAN VAROL KİMDİR?

Osman Varol, 1976 yılında İzmir’de doğdu. 26 Haziran 2023’ten beri Adıyaman Valisi olarak görev almaktadır.

Eğitim Hayatı

1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik programına katıldı. Kaymakam adaylığı sürecinde staj ve eğitim programlarını sürdürürken, Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki yüksek lisans programını ve Nottingham Üniversitesi’nde “Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi” alanındaki yüksek lisans programını tamamladı.

2011-2014 yılları arasında Birleşik Krallık’taki Southampton Üniversitesi’nde “Politika ve Uluslararası” alanındaki doktora programını tamamladı.

Meslek Hayatı ve Kariyeri

2000 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı. 2004 yılında aldığı 88. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu takiben aynı yıl Derepazarı Kaymakamlığı görevine başladı. 2005-2008 yılları arasında Hasankeyf Kaymakamlığı, 2008-2010 yılları arasında Batman Vali Yardımcılığı, 2010-2011 yılları arasında ise Yomra Kaymakamlığı görevlerini yürüttü.

2014-2017 yılları arasında Tavas Kaymakamlığı görevinde bulundu. 21 Haziran 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Amasya Valiliğine atandı. 10 Haziran 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atandı. 25 Haziran 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 2023/309 sayılı kararname ile Adıyaman Valiliğine atanmıştır.

Özel Hayatı ve Son Görev Durumu

Evli ve iki çocuk babasıdır. 30 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararı doğrultusunda, Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valiliği emrine alındı.