Samsun'da sağanak su baskınına yol açtı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler ile iş yerleri su altında kaldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı.
Yağış nedeniyle Orta Mahalle Dr. Ata Giritli Caddesi, Kızılay Caddesi ve Stadyum Caddesi'nde yollar su altında kaldı, yol kenarlarında su birikintileri oluştu.
Caddelerdeki bazı işyerlerini de su bastı. İşyeri sahipleri, dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı.
Belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.
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