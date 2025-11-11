Meteoroloji açıkladı: 11 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 10°C, 22°C
Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 15°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 15°C, 19°C
Öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 10°C, 22°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 7°C, 19°C
Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 27°C
Sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 14°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Sabah saatlerinde Niğde çevreleri ile öğlen saatleri itibari ile Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 6°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 22°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
RİZE 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 13°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
TRABZON 14°C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KARS -3°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 6°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
VAN 0°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 24°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 16°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT 12°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu