Meteoroloji açıkladı: 11 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 10°C, 22°C

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 15°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 15°C, 19°C

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 7°C, 19°C

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 27°C

Sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 14°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Sabah saatlerinde Niğde çevreleri ile öğlen saatleri itibari ile Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 18°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 6°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

RİZE 12°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 13°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

TRABZON 14°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS -3°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 6°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 16°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 12°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu