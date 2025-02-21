Meteoroloji açıkladı: 21 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 21.02.2025 - 07:27

Güncelleme: 21.02.2025 - 07:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Bingöl, Batman Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Düzce, Bolu, Siirt ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerinde 2-4 derece azalması bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların; Doğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

SARI VE TURUNCU KODLA UYARI YAPILAN İLLER

Balıkesir, Bursa, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Bartın, Karabük, Bolu, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Zonguldak, Yalova ve Düzce.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE -5°C, 2°C

Çok bulutlu

İSTANBUL -1°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ -3°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ -3°C, 3°C

Çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -8°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 1°C, 8°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA -3°C, 6°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ve Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA -8°C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey ilçeleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -6°C, 0°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ -11°C, -3°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

KONYA -6°C, -1°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılar ile Düzce ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -11°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -14°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP -2°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK -3°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE -2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN -2°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT -6°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON 0°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -12°C, -7°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM -16°C, -10°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA -11°C, 0°C

Çok bulutlu

VAN -6°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -3°C, 5°C

Çok bulutlu

GAZİANTEP -4°C, 5°C

Çok bulutlu

MARDİN -4°C, 3°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA -1°C, 7°C

Çok bulutlu