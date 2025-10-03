Meteoroloji açıkladı: 3 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'in batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m²), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

Kuvvetli güneyli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70 km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 21°C

öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, , sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, batı kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 10°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C

Parçalı, zamanla batısı yer yer çok bulutlu

DÜZCE 14°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 2°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 31°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 29°C

Az bulutlu

MARDİN 18°C, 27°C

Az bulutlu

SİİRT 18°C, 30°C

Az bulutlu