Meteoroloji açıkladı: 3 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'in batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m²), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.
Kuvvetli güneyli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70 km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 10°C, 21°C
öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, , sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, batı kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA 10°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 11°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 25°C
Parçalı, zamanla batısı yer yer çok bulutlu
DÜZCE 14°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 2°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 31°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 29°C
Az bulutlu
MARDİN 18°C, 27°C
Az bulutlu
SİİRT 18°C, 30°C
Az bulutlu