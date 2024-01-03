Meteoroloji açıkladı: 3 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar devam ediyor. Meteoroloji'nin 3 Ocak 2024 Çarşamba gününe ilişkin hava raporunda, birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacağı öngörülüyor. Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'a ise yağış için saat verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın
doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu
Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı
ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile
iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz
genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta
kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Rize çevreleri ile Artvin
kıyılarında beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması
beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale ve Tekirdağ
çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece
saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak
yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun
sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı
sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu
ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde
iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak
yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu
ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Yozgat çevrelerinin
yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği
tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Çok bulutlu
KONYA °C, 13°C
Çok bulutlu
YOZGAT °C, 9°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge
genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve
gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis
bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DÜZCE °C, 17°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak
yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak
yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak
yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile
Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere
aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak
yağışlı
TOKAT °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu,
Erzincan, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla
karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece
saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin, gece
saatlerinden itibaren batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah ile gece saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 7°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
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