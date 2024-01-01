Meteoroloji beklenen günü sonunda açıkladı: İstanbul'a kar geliyor!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 21:38

Güncelleme: 01.01.2024 - 21:38

İstanbul'da beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi, uzmanları harekete geçirdi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile İstanbul'u büyük bir kar fırtınasının beklediğini duyurdu. İstanbul'da kar yağışının kesin tarihini açıklayan Ökten, şehrin beyaz bir örtü ile kaplanacağını belirtti.

Aralık ayı boyunca Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasının İstanbul'u es geçmesi, vatandaşları endişelendirmişti. Ancak Kerem Ökten'in yaptığı açıklama, İstanbul'u kapsayacak büyük çaplı bir kar fırtınasının izlerini taşıyor.

Ökten, paylaşımında "İstanbul'da Kar için kesin tarih veriyorum. 11 Ocak..." ifadelerini kullanarak, uzun süredir beklenen kar yağışının ne zaman başlayacağını duyurdu. Özellikle tarihi yarımada ve şehrin yüksek kesimlerinde yoğunlaşması beklenen kar yağışının, son 7 yılın en şiddetlilerinden biri olabileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji uzmanları, ilerleyen günlerde hava durumu göstergelerinin belirleyici olacağını ve İstanbul'un kar fırtınası için hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. 11 Ocak tarihinde başlaması beklenen kar yağışının şiddeti, şehirde etkili olacak önlemlerin belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.