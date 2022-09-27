Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? (27 Eylül Salı)

27 Eylül 2022 Salı, 07:23

Meteoroloji, 27 Eylül Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

MARMARA

Az bulutlu, batısının yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklaerli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın zamanla güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 16°C, 30°C

Az bulutlu

TEKİRDAĞ 16°C, 27°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla Kuzey Ege kıyılarının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Salı) zamanla Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 28°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 29°C

Az bulutlu

KONYA 11°C, 29°C

Az bulutlu

SİVAS 5°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 29°C

Az bulutlu

DÜZCE 11°C, 31°C

Az bulutlu

KASTAMONU 6°C, 29°C

Az bulutlu

SİNOP 19°C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 33°C

Az bulutlu

ARTVİN 13°C, 29°C

Az bulutlu

SAMSUN 17°C, 33°C

Az bulutlu

TRABZON 16°C, 26°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 26°C

Az bulutlu

KARS 2°C, 24°C

Az bulutlu

MALATYA 10°C, 30°C

Az bulutlu

VAN 8°C, 24°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık