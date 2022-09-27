Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? (27 Eylül Salı)
Meteoroloji, 27 Eylül Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı.
Meteoroloji, 27 Eylül Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.
MARMARA
Az bulutlu, batısının yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklaerli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın zamanla güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağışlı
İSTANBUL 18°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 16°C, 30°C
Az bulutlu
TEKİRDAĞ 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla Kuzey Ege kıyılarının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Salı) zamanla Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 6°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 28°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 29°C
Az bulutlu
KONYA 11°C, 29°C
Az bulutlu
SİVAS 5°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 29°C
Az bulutlu
DÜZCE 11°C, 31°C
Az bulutlu
KASTAMONU 6°C, 29°C
Az bulutlu
SİNOP 19°C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 33°C
Az bulutlu
ARTVİN 13°C, 29°C
Az bulutlu
SAMSUN 17°C, 33°C
Az bulutlu
TRABZON 16°C, 26°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 26°C
Az bulutlu
KARS 2°C, 24°C
Az bulutlu
MALATYA 10°C, 30°C
Az bulutlu
VAN 8°C, 24°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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