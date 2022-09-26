Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Meteoroloji 26 Eylül hava durumu raporunu açıkladı. 5 günlük rapora göre hava sıcaklıklarının 6 derece birden aratarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 7°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 9°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 6°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
VAN 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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