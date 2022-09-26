Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 6 derece birden artacak

26 Eylül 2022 Pazartesi, 07:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 10°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 9°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 7°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 6°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 8°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 2°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

VAN 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık