Meteoroloji açıkladı: Marmara bu hafta da kavrulacak

Yayınlanma: 21.08.2023 - 19:04

Güncelleme: 21.08.2023 - 19:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başına kadar bölge genelinde, mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, özellikle denize kıyısı olan ilçelerde, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Sıcaklıkların, İstanbul’da 31- 34, Edirne’de 35- 38, Kırklareli’de 32- 36, Tekirdağ’da 31- 34, Kocaeli’de 31- 34, Sakarya’da 30- 33 ve Yalova’da 31- 34 derece civarında seyredeceği belirtildi.