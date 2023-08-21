Meteoroloji açıkladı: Marmara bu hafta da kavrulacak

Meteoroloji, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi için bu hafta boyunca da etkisini sürdüreceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 19:04
Meteoroloji açıkladı: Marmara bu hafta da kavrulacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başına kadar bölge genelinde, mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, özellikle denize kıyısı olan ilçelerde, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Sıcaklıkların, İstanbul’da 31- 34, Edirne’de 35- 38, Kırklareli’de 32- 36, Tekirdağ’da 31- 34, Kocaeli’de 31- 34, Sakarya’da 30- 33 ve Yalova’da 31- 34 derece civarında seyredeceği belirtildi.


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