Meteoroloji açıkladı: Marmara bu hafta da kavrulacak
Meteoroloji, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi için bu hafta boyunca da etkisini sürdüreceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başına kadar bölge genelinde, mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklendiğini duyurdu.
Açıklamada, özellikle denize kıyısı olan ilçelerde, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Sıcaklıkların, İstanbul’da 31- 34, Edirne’de 35- 38, Kırklareli’de 32- 36, Tekirdağ’da 31- 34, Kocaeli’de 31- 34, Sakarya’da 30- 33 ve Yalova’da 31- 34 derece civarında seyredeceği belirtildi.
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