Meteoroloji saat verdi... Doğu ve Batı Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Doğu ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Yarın ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiği aktarıldı.

Meteoroloji saat verdi... Doğu ve Batı Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı!
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AA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yarın ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak, Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanağın yanı sıra 1200 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar tahmin ediliyor.

KIYI KESİMLERDE SAĞANAK BEKLENTİSİ

Batı Karadeniz'de beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve yer yer sağanak yağış öngörülüyor.

Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar bekleniyor. Kuvvetli yağışların perşembe günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde sel, su baskını, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, gelişebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


Etiketler: #kar yağışı #Kuvvetli yağış #meteoroloji #sağanak yağış

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