Meteoroloji saat verdi: Elazığ ve Tunceli için !kuvvetli sağanak' uyarısı!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 16:05

Güncelleme: 08.05.2025 - 16:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.