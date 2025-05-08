Meteoroloji saat verdi: Elazığ ve Tunceli için !kuvvetli sağanak' uyarısı!

Meteoroloji, akşam saatlerine kadar Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji saat verdi: Elazığ ve Tunceli için !kuvvetli sağanak' uyarısı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 16:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.


Etiketler: #Elazığ #meteoroloji #Tunceli #sağanak

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 8 Mayıs 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 8 Mayıs 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Ardahan’ın yüksek kesimleri, dolu yağışıyla beyaza büründü

Ardahan’ın yüksek kesimleri, dolu yağışıyla beyaza büründü
Bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler