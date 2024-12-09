Meteoroloji saat verdi: Marmara için flaş uyarı!

Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Buna göre Marmara'da yağış çarşamba sabahına kadar devam edecek.

Meteoroloji saat verdi: Marmara için flaş uyarı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 16:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi genelinde devam eden sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Bilecik dışında, çarşamba günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #Marmara #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji

İlgili Haberler

Marmara Denizi'nin sessiz felaketi: Prof. Dr. Sarı'dan müsilaj için kritik uyarı!

Marmara Denizi'nin sessiz felaketi: Prof. Dr. Sarı'dan müsilaj için kritik uyarı!
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem! Bursa Mudanya sallandı...

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem! Bursa Mudanya sallandı...
Marmara Adası'ndaki mermer ocağı faciasında yeni gelişme: 5 yetkiliye adli kontrol

Marmara Adası'ndaki mermer ocağı faciasında yeni gelişme: 5 yetkiliye adli kontrol
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler