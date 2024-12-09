Meteoroloji saat verdi: Marmara için flaş uyarı!
Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Buna göre Marmara'da yağış çarşamba sabahına kadar devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi genelinde devam eden sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Bilecik dışında, çarşamba günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 9, 2024
???(10 - 16 Aralık 2024)
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/yupGCsfLDx
Etiketler: #Marmara #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji
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