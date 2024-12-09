Meteoroloji saat verdi: Marmara için flaş uyarı!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 16:36

Güncelleme: 09.12.2024 - 16:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi genelinde devam eden sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Bilecik dışında, çarşamba günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.