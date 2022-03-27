Meteoroloji tarih vererek duyurdu: Hava sıcaklığı artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre hava sıcaklıkları bugünden itibaren yükselişini hızlandıracak.
Meteoroloji tarafından hava durumuna dair son tahminler yayınlandı. Tahminlere göre haftalardır serin günler yaşatan havalar bugünle birlikte ısınmaya başlıyor. Hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının artması beklenirken çarşamba günü yurdun iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yağmur ve kar bekleniyor.
YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize’nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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