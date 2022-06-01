Meteoroloji uyardı: Bu saatlere dikkat!
Meteoroloji 1 Haziran hava durumu raporuna göre bazı illerde yağış beklenirken bazı illerimizde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık bekleniyor. Öte yandan, meteoroloji bu illerde yaşayanların 11 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkarken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülkemiz genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara'da 31-34, İstanbul’da 28-31, İzmir’de 32-34, Aydın’da 35-38, Antalya’da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor..
Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 20°C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 22°C, 32°C
Az bulutlu zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
MANİSA 19°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu , öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Kayseri ve Niğde çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU 18°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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