Meteoroloji uyardı: Bu saatlere dikkat!

01 Haziran 2022 Çarşamba, 07:40

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülkemiz genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara'da 31-34, İstanbul’da 28-31, İzmir’de 32-34, Aydın’da 35-38, Antalya’da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor..

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 20°C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 32°C

Az bulutlu zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

MANİSA 19°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu , öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Kayseri ve Niğde çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU 18°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık