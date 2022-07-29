Meteoroloji uyardı: Tedbirli olun
Meteoroloji, 29 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor. MGM yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 23°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
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