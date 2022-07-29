Meteoroloji uyardı: Tedbirli olun

29 Temmuz 2022 Cuma, 07:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 23°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 43°C

Az bulutlu ve açık