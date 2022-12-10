İBB ve İstanbul Valiliği'nden art arda uyarı
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımında, yurttaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da fırtına bekleniyor.
Rüzgârın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), Edirne ve Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İBB'DEN UYARI GELDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabında bir uyarı yayımladı.
Paylaşımda, "AKOM verisine göre il genelinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren, lodos fırtınasının etkili olması beklenmektedir" denildi.
İstanbulluların dikkatine!— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) December 10, 2022
AKOM verisine göre il genelinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren, lodos fırtınasının etkili olması beklenmektedir.
Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz.
İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI
İstanbul Valiliği de konuyla ilgili uyarı yayımladı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Rüzgârın; bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde kuvvetli fırtına, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise hamleli olarak tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Dikkatli olunmalıdır."
??#Meteoroloji'ye göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) December 10, 2022
Rüzgârın; bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde kuvvetli fırtına, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise hamleli olarak tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
??Dikkatli olunmalıdır.
??https://t.co/V1VYaqp7lp
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa cemaatinden dikkat çeken mesaj
- Tarikat karanlığında yeni perde! Anne konuştu
- İktidardan yaşa yük gerekçesi
- Suçlular Takımı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
- Tolga Sarıtaş'tan kötü haber
- Canlı yayında Erdoğan'dan aldığı teklifi açıkladı
- İstanbul kar yağışına hazırlanıyor
- İYİ Partili Örs taburcu oldu, sert konuştu
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Türkiye'yi sarsan istismar skandalında yeni gelişme