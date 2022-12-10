İBB ve İstanbul Valiliği'nden art arda uyarı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 15:36

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da fırtına bekleniyor.

Rüzgârın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), Edirne ve Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İBB'DEN UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabında bir uyarı yayımladı.

Paylaşımda, "AKOM verisine göre il genelinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren, lodos fırtınasının etkili olması beklenmektedir" denildi.

İstanbulluların dikkatine!



AKOM verisine göre il genelinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren, lodos fırtınasının etkili olması beklenmektedir.



Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz. — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) December 10, 2022

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliği de konuyla ilgili uyarı yayımladı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Rüzgârın; bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde kuvvetli fırtına, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise hamleli olarak tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Dikkatli olunmalıdır."