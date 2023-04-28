Meteoroloji'den 5 il için 'zirai don' uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir, Çanakkale, Manisa, Balıkesir ve Aydın'ın iç ve yüksek kesimleri için 'zirai don' uyarısında bulundu.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Ege Bölgesi'ndeki 5 il için 'zirai don' uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "Bu gece (28-29 Nisan) ve yarın gece (29-30 Nisan) bölgemizin iç kesimlerinin yükseklerinde, Çanakkale'nin Yenice, Ezine, Bayramiç ve Çan; Balıkesir'in Dursunbey, Bigadiç, Kepsut ve Savaştepe; Manisa'nın Demirci, Gördes, Kula, Selendi, Alaşehir ve Sarıgöl; İzmir'in Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ve Aydın'ın Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin yükseklerinde gece sıcaklıklarının '0' santigrat derecenin altına inmesi ve hafif zirai don olayı gerçekleşmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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