Meteoroloji'den 6 kente 'sarı kod' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz için sel uyarısı yaptı. Sağanak yağış ise bu akşam saat 22.00 ile yarın sabah 06.00'a kadar etkili olacak. Öte yandan 6 kent için "sarı kodlu" uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden Doğu Karadeniz'e ilişkin sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cuma günü sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Ayrıca sağanak yağışın bu akşam saat 22.00 ile yarın sabah 06.00'a kadar etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.
SAĞANAK UYARISI
Batı Karadeniz'in bazı bölümleri için de uyarı yapıldığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte" ifadesine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce ayrıca, 30 Eylül-6 Ekim haftalık hava durumu raporunda ise hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
6 KENT İÇİN SARI KOD
Öte yandan, MeteoUyarı sisteminde ise Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin için sarı kodlu uyarı verildi.
SARI KODLU UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Kaymakam, kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni kovdu
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- AKP'yi sırtlıyordu, Akşener'i seçti
- Al sana bi Kürt, bi Kürt daha!
- Elon Musk'tan kripto para tavsiyesi
- Trump’tan Erdoğan’a dikkat çeken soru
- 6 lider yan yana gelecek
- Cep telefonu satışları hakkında karar
- 'Bu gece yüzde 15 zam açıklanacak'
- Kaymakam Faruk Saygın hakkında Valilik harekete geçti