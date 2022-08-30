Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Bursa için sarı uyarıda bulunuldu.

İHA
30 Ağustos 2022 Salı, 14:06
Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın 12.00'dan başlayıp 20.00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi: 

"Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. "


meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü Bursa Hava Durumu hava durumu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler