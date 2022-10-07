Meteoroloji'den Bursa'da 6 ilçe için 'sarı' uyarı

07 Ekim 2022 Cuma, 17:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Bursa'ya ilişkin yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

“Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Öte yandan, Bursa’nın 6 ilçesi, haritada sarı ile işaretlendi.

Sarı renk, ‘Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır’ uyarılarını kapsıyor.