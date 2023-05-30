Türkiye sağanak yağışa teslim oldu: Dereler taştı, evler hasar gördü

Yayınlanma: 30.05.2023 - 07:34

Güncelleme: 30.05.2023 - 07:34

Yurdun bazı bölgelerinde şiddetli yağış etkili olmaya devam ediyor. 5 ilde ise şiddetli yağış, evlerin hasar görmesine ve yolların göle dönmesine neden oldu.

MUŞ

Muş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kırköy Beldesi’ndeki derenin taşması sonucu 35 ev ve birçok ahırda hasar meydana geldi. Bir köprünün tamamen yıkıldığı beldede 5 araç da selden zarar gördü.

TUNCELİ

Tunceli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çemişgezek-Pertek karayolu ulaşıma kapandı. Valilik açıklamasında, "Aşırı yağış ve yağışın yol platformunda yarattığı deformasyon nedeniyle, Pertek-Çemişgezek Karayolumuzun 23-48 kilometreleri arası ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır” denildi.

SAMSUN

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu akşam aniden bastıran sağanak ve dolu bazı bölgelerde sele neden oldu, birçok bina ve işyerinin zemin katlarını su bastı.

ANTALYA

Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda kaldı, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

ANKARA

Başkent Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak şehir genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak dolayısıyla cadde ve yollar göle dönerken bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.