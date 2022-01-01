Meteoroloji'den kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın ilk gününün raporunu yayımladı. Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin edilirken Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Karadeniz'de yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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