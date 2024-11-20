Meteoroloji'den 'Marmara' uyarısı: BUDO'dan açıklama geldi!

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Meteoroloji'den 'Marmara' uyarısı: BUDO'dan açıklama geldi!
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İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 14:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO), bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO, iptal edilen seferleri şu şekilde açıkladı:

"20 Kasım 2024 16.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir."


Etiketler: #BUDO #meteoroloji #Marmara #Sefer

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