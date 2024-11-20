Meteoroloji'den 'Marmara' uyarısı: BUDO'dan açıklama geldi!
Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO), bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO, iptal edilen seferleri şu şekilde açıkladı:
"20 Kasım 2024 16.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir."
Etiketler: #BUDO #meteoroloji #Marmara #Sefer
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