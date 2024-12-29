Meteoroloji'den o bölge için 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den o bölge için 'kuvvetli yağış' uyarısı!
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AA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 11:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de beklenen yağışın, bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, yarın ilk saatlerden itibaren de Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, 1300-1400 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #Doğu Akdeniz #Kuvvetli yağış #yağış

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