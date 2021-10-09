Meteoroloji'den önemli uyarı! 2 bölgeye dikkat
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara ve Ege bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artarak mevsim normallerine yükseliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı ülkenin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu.
İSTANBUL: 21, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.
İZMİR: 25, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.
KOCAELİ: 23, Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
ÇANAKKALE: 21, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ: 17, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.
AYDIN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
MANİSA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
ADANA: 31, Az bulutlu ve açık.
ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık.
HATAY: 32, Az bulutlu ve açık.
ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu.
KONYA: 27, Az bulutlu.
BOLU: 22, Parçalı ve az bulutlu.
ZONGULDAK: 21, Parçalı ve çok bulutlu.
SİNOP: 21, Parçalı ve az bulutlu.
SAMSUN: 22, Parçalı ve az bulutlu.
TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu.
ERZURUM: 17, Parçalı ve az bulutlu.
KARS: 14, Parçalı ve az bulutlu.
MALATYA: 26, Az bulutlu.
VAN: 20, Parçalı ve az bulutlu.
DİYARBAKIR: 29, Az bulutlu ve açık.
GAZİANTEP: 30, Az bulutlu ve açık.
SİİRT: 28, Az bulutlu ve açık.
ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık.
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