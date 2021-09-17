Meteoroloji'den sağanak uyarısı

17 Eylül 2021 Cuma, 19:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Bu akşam saatlerinde Iğdır, Muş ve Elazığ ile Ardahan çevrelerinin, yarın Trakya'nın kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Artvin ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatılı, Doğu Karadeniz kıyılarında güneydoğulu, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.