Meteoroloji'den sağanak uyarısı

18 Şubat 2022 Cuma, 08:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz'in batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği; yağışların akşam saatlerine kadar genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde görüleceği; Batı Karadeniz Bölümü ile Ordu il geneli ve Antalya'nın doğu, Tokat'ın batı, Amasya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, za

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu çevrelerinde görülecek yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Artvin ve Bayburt dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Amasya'nın doğu, Tokat'ın kuzey ve batı çevreleri ile Ordu'da gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Bitlis ile Van'ın güney çevrelerinin kar yağışlı, Şırnak'ın yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, güney çevreleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’de fırtına; Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Cuma günü dahil Cumartesi günü Türkiye genelinde kuvvetli sağanak bekleniyor.