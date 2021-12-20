Meteoroloji'den yoğun kar ve sağanak uyarısı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 07:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Uyarılara göre İstanbul'da hava daha da soğuyacak. Çarşamba günü sıcaklık sıfır dereceye kadar düşecek.

Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara

Çok bulutlu, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -2°C, 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 8°C

Çok bulutlu

KIRKLARELİ -2°C, 7°C

Çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı, Denizli çevrelerinin hafif yağmur ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı

İZMİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağmur ve sağanak, Burdur ve Isparta çevreleri, Toroslar mevkii ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde (rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 13°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA 7°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 10°C

Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 1°C, 7°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 3°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar kar yağışlı

KONYA -2°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

YOZGAT -3°C, 2°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar kar yağışlı

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 0°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 7°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -1°C, 4°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇORUM -1°C, 3°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 2°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmurlu, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -3°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN 0°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Siirt'in yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Siirt'in yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyinin yüksek kesimleri kar yağışlı

ANTEP 4°C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı

SİİRT 2°C, 5°C

Çok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il merkezinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklin olması bekleniyor.

URFA 5°C, 14°C

Çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu