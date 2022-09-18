Metin Külünk, İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı: Eğitim müfredatından izleri silinmeli

18 Eylül 2022 Pazar, 08:25

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, aylardır süren tepkilere rağmen kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan uluslararası sözleşmeden 1 Temmuz'da resmen ayrıldı.

AKP MKYK üyesi Metin Külünk, Twitter hesabından İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Sözleşmenin izlerini taşıyan eğitim müfredatındaki tüm izlerin silinmesi gerektiğini savunan Külünk, "Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında insanımıza eşcinsellik dayatma peşindeki küresel finans oligarklarının, nüfusu azaltılmış dünya, insan neslinin sonunu getirmek ve kadın ve erkeği değersizleştirme operasyonuna karşı ayağa kalmak ve güçlü birliktelik ile mücadele esastır" dedi.

Külünk, şu ifadeleri kullandı:

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"Sayın CB’mızın güçlü iradesi ile çıktığımız İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN izlerini taşıyan EĞİTİM MÜFREDATINDAKİ tüm izleri silmeliyiz.

Toplumsal Cinsiyet eşitliği adı altında insanımıza EŞCİNSELLİK dayatma peşindeki küresel finans oligarklarının, nüfusu azaltılmış dünya, insan neslinin sonunu getirmek ve kadın ve erkeği değersizleştirme operasyonuna karşı AYAĞA KALMAK VE GÜÇLÜ BİRLİKTELİK ile mücadele esastır.

Yoksa tüm insanlığın soyu çökertilip insanın sonunu getirme peşindeler 3 asırdır insanlığa İNSAN HAKİKATİ ve AHLAK’a karşı YOZLAŞMA DAYATAN BATI NORMLARI ile fikir hesaplaşmasını yapmak zorundayız. Çünkü biz FARKLIYIZ.

O halde ANADOLU YENİDEN İNSANLIK MEDENİYETİNİN ÇIKIŞ NOKTASI OLACAKTIR

Olması gereken tüm düşünenlerimizin bir araya gelerek düşünsel yaşamsal siyasal farklılık gözetmeksizin İNSANIN VAROLUŞUNU ESAS ALAN HERKES ile bir araya gelerek MÜCADELENİN fikri zemini inşa edilmelidir

İlahiyat fakülteleri,felsefe sosyoloji ve psikoloji bölümleri çalışma grubu kurarak tüm fakülteleri bir disiplin altında çalıştıracak sürece dair

DAYATILAN CİNSİYETSİZLEŞTİRME ve İNSANİ DEĞERSİZLEŞTİRME OPERASYONLARINA KARŞI HAKİKATİN ESAS OLDUĞU bugün ve yarına cevap verecek FİKRİ TEMELLENDİRME yapmalıdır.

YÖK Üniversitelerde LGBT dayatmasının öğrenci klüpleri üzerinden meşrulaştırılmasına asla izin vermemeli.

Her YÖK mensubu ve Üniversite Rektörü kendi ailesi ve çocuğunun değerlerimizi gözünün önüne getirerek ülkemizin evlatlarının degersizleştirilemesine izin vermemelidir.

Toplumun tüm kesimlerinde farklı siyasal anlayışta düşünüşte olmalarına rağmen #LGBT dayatması ile insan varlığına açılmış savaşta #İnsan hakikatine sahip çıkma temelinde bir araya gelerek ORTAK MÜCADELE STRATEJİSİNİ belirlemelidir

Mücadelenin ortak fikri zemini ve insanımızın toplumun bu konuda ne yapması gerektiği temelinde İL İL/İLÇE İLÇE hakikat mücadelesi eylem planı ortaya konulmalı. Diyanet İşleri Başkanlığı gecikmeden sürece dair cami-okul,cami-sokak cami-spor cami-ev cami-dijital temelinde çok güçlü bir tavır ve mücadele eylem planını kamuoyu ile paylaşmalı ve uygulamalıdır"