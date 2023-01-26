Metin Lokumcu davasında erteleme

Protesto eyleminde polisin sıktığı biber gazı nedeniyle yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu davasının bugün görülen duruşmasından da 'adalet' çıkmadı. Duruşma, yarın saat 10.00'a ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:45
Metin Lokumcu davasında erteleme
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Artvin'in Hopa ilçesinde, 2011 yılındaki AKP mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülen emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılandığı davanın bugün 9'uncu duruşması görüldü.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, yarın saat 10.00'a ertelendi.

Duruşmanın iki gün sürecek olmasına anlam veremediklerini belirten Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu, “Son dönemlerdeki yargı süreçleri ve katillerin kollanması gibi olaylar bizim de adalete inancımızı zedeliyor. Gelinen süreç ülkemizde üzücü olsa da yurttaşlar olarak yargıya güvenmek istiyoruz” dedi.

Dava avukatlarından Sercan Aran ise “Mahkeme başkanı değişti. Beraberinde mahkeme heyeti olay tutanağında imzası bulunan kolluk görevlilerinin dinlenmesine karar vermişti. 20 kişiye tebligat gitmiş görünüyor. Dahil olurlarsa tanık sıfatıyla dinlenecekler” diye konuştu. Aran, adalet arayışı içerisinde olduklarını kaydetti.


Metin Lokumcu dava

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