Metin Lokumcu davasının sekizinci duruşması: Mahkeme heyetinin tamamen değişti
Hopa'da dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi polisin sıktığı biber gazı nedeniyle vefat eden Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili açılan davanın sekizinci duruşması görülmeye başlandı.
Artvin Hopa’da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kente ziyareti öncesi, 31 Mayıs 2011’deki protesto eylemlerinde polisin sıktığı biber gazı nedeniyle fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davanın sekizinci duruşması bugün Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.
"Metin Lokumcu Davası" isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, mahkeme heyetinin tamamen değiştiği ifade edildi.
Duruşma Metin Lokumcu'nun kardeşi Mete Lokumcu'nun beyanlarıyla başladı. Mete Lokumcu, "Sanık polisler arkalarındaki güçle pişkin pişkin konuşuyor. Bizim arkamızda halk var onların arkasında kim var herkes biliyor" dedi.
Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu ise, "Sizle ilk defa karşılaşıyoruz. Ama biz sekizinci kez geliyoruz. Keşke bütün sanıklar da burada olsaydı. Tek derdim burada adalet sağlanması. Her seferinde aynı şeyleri konuşmak ailem işin gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.
Duruşma 10.12 itibariyle başladı. Mahkeme heyeti tamamen değişmiş durumda.— Metin Lokumcu Davası (@MetinLokumcuDv) September 30, 2022
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