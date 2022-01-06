Metin Lokumcu Davası‘nda, olaya ilişkin görüntüler sanık polislere izletildi
Artvin’in Hopa ilçesinde, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaşan, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılanmasına devam edildi. Davada dinlenen 4 polise olay anında kaydedilen kamera görüntüleri izletildi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011 tarihindeki Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan’ın da bulunduğu 13 polis hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 10 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması, Trabzon 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ancak mahkemenin mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosya, Trabzon 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
AĞIR CEZADA 2'İNCİ DURUŞMA
Görevsizlik kararı sonrası Trabzon 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Lokumcu’nun ölümüne ilişkin 2’nci duruşma bugün gerçekleştirildi. Duruşmaya; Metin Lokumcu'nun eşi ve yakınları ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, bazı illerin baro temsilcilerinin yanı sıra CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Orhan Sarıbal, Gülizar Biçer Karaca, Ahmet Kaya ve Zeynep Altıok Akatlı, HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Oya Ersoy ve Murat Çepni, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da takip etti.
POLİSLER DİNLENDİ
Haklarında ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklardan Bayram Ali Kaş, Mehmet Seyfettin Uzun, İlhami Çalı, Haktan Yakıcı, Fatih Ünlü, Erol Darcan, Tayfun Vardarlı, Taner Ballı, Sinan Eyyupoğlu, Saim Baktimur ve Recep Aydın duruşmada hazır bulundu. Diğer sanıklar Muhsin Armağan, Muhammet Ulaşlı ve Taner Ballı ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.
Sanık 13 polisten 4'ünün dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, barolar ile sivil toplum kuruluşlarının dosyaya katılma talebini reddetti.
Duruşmada tutuksuz sanıklardan eski Hopa İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünlü, savunmasında Metin Lokumcu'nun hayatını kaybettiği olayın yaşanmasını üzücü bulduğunu, Cumhuriyet Meydanı'nda bir grubun olay çıkardığı yönündeki anonslar üzerine dönemin Hopa Kaymakamının talimatıyla alana gittiğini söyledi. Olay gününü anlatan ve gerçek sorumluların duruşmada olmasını istediğini kaydeden Ünlü, anonslarla ikaz ettikleri gruba, dağılmamaları üzerine dönemin Hopa Kaymakamının talimatıyla müdahale edildiğini belirtti. Metin Lokumcu'nun ambulansa yürüyerek gittiğini ve üzerinde cebir ve darp izinin bulunmadığını da öne süren Ünlü, beratını talep etti.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Polis memurlarından Haktan Yakıcı da, dönemin Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde Çevik Kuvvet Şube'de görevli olduğunu ve miting için Hopa'da görevlendirildiğini, gruptakiler tarafından inşaat alanından tuğla ve taş türü malzemelerin kendilerine atıldığını iddia etti. Beraatını talep eden Yakıcı, "Yolun karşısından gazla müdahalede bulundum. Amirlerimin talimatıyla gaz kullandım. Suçsuz olduğumu düşünüyorum" dedi. Çevik kuvvet polislerinden tutuksuz sanık Saim Baktimur suçlamaları kabul etmeyerek, "Atmış olduğum gazdan kimse yaralanmadı. Metin Lokumcu'yla hiçbir şekilde karşılaşmadım, tanımam, beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜLER İZLETTİRİLDİ
Duruşmada ayrıca farklı açılardan olay anında kayda alınan video görüntüleri de sanıklara izlettirildi. Duruşma, yarın diğer sanıkların dinlenmesiyle sürecek.
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