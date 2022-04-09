Metro İstanbul, 1 Nisan'da günlük yolcuda rekora ulaştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, 1 Nisan'da 2 milyon 520 bin ile günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan cuma günü tarihindeki en yüksek yolcu sayısına ulaşan şirket, 2 milyon 520 bin yolcuya ev sahipliği yaptı.
Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, 2.5 milyonuncu yolcu Cüneyt Özdemir ile bir araya gelerek, plaket ve hediye paketi takdim etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Soy, Metro İstanbul'un salgın öncesinde günde yaklaşık 1 milyon 900 bin yolcu taşıdığını, 2019'un sonlarına doğru yolcu sayısının bazı günlerde 2 milyon 400 binlere ulaştığını belirtti.
Nisan 2020 itibarıyla 200 binlere kadar düşen yolcu sayısında son aylarda tekrar bir artış trendinin başladığını kaydeden Soy, 1 Nisan'da 2 milyon 520 bin yolcuya ulaştıklarını, bu durumda Covid-19 etkilerinin azalmasının yanı sıra yeni açılan 3 hattın da etkisinin olduğunu ifade etti.
3 MİLYON YOLCU BEKLENİYOR
Soy, yaz döneminde İstanbul'un boşalmasıyla birlikte yolcu sayısında düşüş beklediklerini ancak ekim ile kasım aylarında günlük 3 milyon yolcuya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.
BELBİM verilerinden 2 milyon 500 bininci yolcunun kimlik bilgilerine ulaştıklarını aktaran Soy, Cüneyt Özdemir'e teşekkür etti.
Özdemir ise 1 Nisan cuma akşamı M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nı kullanarak Mecidiyeköy'e gittiğini belirterek, "Aşçılık yapıyorum ve sürekli metroya biniyorum. En çok M1 ve Mecidiyeköy-Mahmutbey hatlarını kullanıyorum. Belki 3 milyonuncu yolcu da ben olurum" ifadelerini kullandı.
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