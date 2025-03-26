Metro İstanbul duyurdu: Seferlere Kadir Gecesi düzenlemesi!

İstanbul’da Kadir Gecesi nedeniyle toplu ulaşımda düzenlemeye gidildi. Şehir genelindeki pek çok metro, tramvay ve füniküler hattında seferler gece saat 02.00’ye kadar uzatıldı.

Metro İstanbul duyurdu: Seferlere Kadir Gecesi düzenlemesi!
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 26.03.2025 - 15:01

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, uzatılan sefer uygulaması; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hatlarında geçerli olacak.

Tramvay hatlarından T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy hatlarında da seferler saat 02.00’ye kadar devam edecek. Aynı uygulama F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları için de geçerli olacak.

Öte yandan; T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti hatlarında seferler normal saatlerinde sona erecek.


Etiketler: #İstanbul #metro #metro istanbul #Kadir Gecesi

İlgili Haberler

Metro İstanbul duyurdu: Kapalı istasyonlar açıldı!

Metro İstanbul duyurdu: Kapalı istasyonlar açıldı!
Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? 25 Mart M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak?

Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? 25 Mart M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak?
Son Dakika... Metro İstanbul duyurdu: Toplu ulaşıma yeni kısıtlama

Son Dakika... Metro İstanbul duyurdu: Toplu ulaşıma yeni kısıtlama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler