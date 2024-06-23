Metro İstanbul duyurdu: Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatılıyor
İstanbul'da bugün saat 10.00'dan itibaren M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak.
İstanbul Valiliği, 10. Trans Onur Yürüyüşü öncesi Taksim- Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı 'ikinci bir duyuruya kadar' kapatma kararını duyurdu.
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda konuyla ilgili Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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