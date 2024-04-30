Metro İstanbul duyurdu: Yarın hangi metrolar çalışacak?
Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin 1 Mayıs için aldığı ‘tedbirler’ karşısında bir bilgilendirme mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada hangi metro seferlerinin yapılacağı yer alıyor.
İçişleri Bakanlığı, Taksim'de 1 Mayıs'a AYM kararına rağmen emekçiye kapatma kararı almış ve İstanbul Valiliği de bu kapsamda 1 Mayıs günü için alınan tedbirleri açıklamıştı.
Metro İstanbul’dan söz konusu karara ilişkin bilgilendirme mesajı geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şunlar yer aldı:
“İstanbul Valiliği'nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Çarşamba günü seferlerimiz aşağıdaki gibi yapılacaktır;
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli Mecidiyeköy, Gayrettepe istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir.
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda Mahmutbey-Kağıthane,
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Bağcılar-Topkapı,
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sefer yapılacak,
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.”
#MetroDuyuru— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 30, 2024
İstanbul Valiliği'nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Çarşamba günü seferlerimiz aşağıdaki gibi yapılacaktır;
??M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli Mecidiyeköy, Gayrettepe… https://t.co/2B1L2tIjzi
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