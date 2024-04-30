Metro İstanbul duyurdu: Yarın hangi metrolar çalışacak?

Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:02

Güncelleme: 30.04.2024 - 13:03

İçişleri Bakanlığı, Taksim'de 1 Mayıs'a AYM kararına rağmen emekçiye kapatma kararı almış ve İstanbul Valiliği de bu kapsamda 1 Mayıs günü için alınan tedbirleri açıklamıştı.

Metro İstanbul’dan söz konusu karara ilişkin bilgilendirme mesajı geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şunlar yer aldı:

“İstanbul Valiliği'nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Çarşamba günü seferlerimiz aşağıdaki gibi yapılacaktır;

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli Mecidiyeköy, Gayrettepe istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda Mahmutbey-Kağıthane,

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Bağcılar-Topkapı,

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sefer yapılacak,

F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.”