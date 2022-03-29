Metro İstanbul personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte Metro İstanbul iş ilanı

Metro İstanbul personel alımı 2022 yılında da devam ediyor. Kent genelinde yeni raylı sistemlerin yapımını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çeşitli kadrolara personel işçi alımı yapıyor. İşte, Metro İstanbul personel alımı başvuru şartları...

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2022 Salı, 17:38
Metro İstanbul personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte Metro İstanbul iş ilanı
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2022 yılında Metro İstanbul iş ilanları peş peşe geliyor. Mart ayında onlarca personel işçi alımı yapan şirket, son olarak bilişim alanında görev alacak adaylar arıyor. Artan metro yatırımları, beraberinde yeni istihdam olanaklarını getiriyor.

2022 METRO İSTANBUL PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Metro İstanbul, 'bilişim sistemleri mühendisi' alımı yapıyor.

Metro İstanbul personel alımı başvuruları 28 Mart-10 Nisan 2022 günleri arasında İBB'nin kariyer.ibb.istanbul internet sitesinden alınacak.

2022 METRO İSTANBUL PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümü veya eşdeğer lisans bölümlerinden mezun olmak

* SAP-HR Modül uyarlamalarına ve geliştirmelere hakim olmak

* Zaman yönetimi, bordro yönetimi, özlük yönetimi, organizasyonel gelişim yönetimi süreçlerini SAP-HR üzerinden deneyimlemiş olmak

* Güvenlik Duvarı alanında en az 2 yıl, tercihen 4+ yıl deneyimli olmak

* Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

* Backup yönetimi, monitoring ve optimizasyon prensiplerine hakim olmak

* İleri Düzey Network bilgi ve becerilerine sahip olmak

* Düzenli raporlama alışkanlığı olan ve dökümantasyona önem vermek

* Ipsec VPN, SSLVPN konularında en az 2 yıl tecrübeli olmak

* Fortigate, Firewall cihazlarının yönetimine hakim olmak

* Ekip çalışmasına yatkın, etkin iletişim becerilerine sahip olmak

* Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak

* Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak

* Disiplin ve kendini geliştirmeye açık olmak

2022 METRO İSTANBUL İŞ İLANI

METRO İSTANBUL PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI


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