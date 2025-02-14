Metro İstanbul'dan M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'ndaki arızaya ilişkin açıklama

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Bugün 16.00-17.00 saatleri arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı meydana gelen enerji dalgalanması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı’nda 43 adet yürüyen merdiven, 1 adet asansör, devre dışı kalmıştır" denildi.

Metro İstanbul'dan M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'ndaki arızaya ilişkin açıklama
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 20:59

M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda meydana gelen teknik aksaklığa ilişkin Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

Çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün 16.00-17.00 saatleri arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı meydana gelen enerji dalgalanması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı’nda;

-43 adet yürüyen merdiven,

-1 adet asansör, devre dışı kalmıştır. 

Hızlı müdahale ile 28 adet yürüyen merdiven devreye alınmış olup diğer ekipmanlar için çalışmalar devam etmektedir."


Etiketler: #metro #metro istanbul #teknik

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