Metro İstanbul'dan M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'ndaki arızaya ilişkin açıklama

Yayınlanma: 14.02.2025 - 20:59

Güncelleme: 14.02.2025 - 20:59

M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda meydana gelen teknik aksaklığa ilişkin Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

Çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün 16.00-17.00 saatleri arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı meydana gelen enerji dalgalanması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı’nda;

-43 adet yürüyen merdiven,

-1 adet asansör, devre dışı kalmıştır.

Hızlı müdahale ile 28 adet yürüyen merdiven devreye alınmış olup diğer ekipmanlar için çalışmalar devam etmektedir."