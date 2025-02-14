Metro İstanbul'dan M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'ndaki arızaya ilişkin açıklama
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Bugün 16.00-17.00 saatleri arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı meydana gelen enerji dalgalanması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı’nda 43 adet yürüyen merdiven, 1 adet asansör, devre dışı kalmıştır" denildi.
M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda meydana gelen teknik aksaklığa ilişkin Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.
Çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün 16.00-17.00 saatleri arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı meydana gelen enerji dalgalanması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı’nda;
-43 adet yürüyen merdiven,
-1 adet asansör, devre dışı kalmıştır.
Hızlı müdahale ile 28 adet yürüyen merdiven devreye alınmış olup diğer ekipmanlar için çalışmalar devam etmektedir."
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) February 14, 2025
Bugün 16.00-17.00 saatleri arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı meydana gelen enerji dalgalanması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı’nda;
-43 adet yürüyen merdiven,
-1 adet asansör, devre dışı kalmıştır.
Hızlı müdahale ile 28 adet yürüyen merdiven…
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