Metro ve Marmaray için ek sefer düzenlenecek
Metro İstanbul ve Marmaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Manchester United karşılaşması nedeniyle ek sefer yapılacağını duyurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında, Fenerbahçe ile Manchester United, bu akşam saat 22.00'de Fenerbahçe Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Metro İstanbul ve Marmaray, karşılaşmayı izleyecek taraftarların ulaşımını sağlamak için ek sefer kararı aldı.
METRO SEFERLERİNİN SAATLERİ UZATILDI
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Değerli futbolseverler, Bugün oynanacak Fenerbahçe-Manchester United Futbol karşılaşması nedeniyle; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı Bağcılar, M2 Yenikapı-Haciosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü. Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey"
#MetroDuyuru @Fenerbahce @ManUtd pic.twitter.com/MczIEEZ479— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 24, 2024
MARMARAY'DAN EK SEFERLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yapılan açıklama ise şöyle:
"Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı nedeniyle; Söğütlüçeşme istasyonundan saat 00.10 ve 00.25 hareketli, Pendik istasyonu varışlı, Söğütlüçeşme istasyonundan saat 00.20 hareketli, Halkalı istasyonu varışlı ilave trenler sefere konulmuştur. Fenerbahçe'ye başarılar dileriz."
Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı nedeniyle;— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 24, 2024
?? Söğütlüçeşme istasyonundan saat 00.10 ve 00.25 hareketli, Pendik istasyonu varışlı,
?? Söğütlüçeşme istasyonundan saat 00.20 hareketli, Halkalı istasyonu varışlı ilave trenler sefere… pic.twitter.com/O5MQIa26jz
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