Metrobüste yumruk yumruğa kavga! Anbean kaydedildi...

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında çalışan metrobüste iki yolcu arasında kavga çıktı. Birbirine saldıran yolcular araya girenler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Neden çıktığı bilinmeyen kavga, yolculardan birinin metrobüsten inmesiyle sona erdi. İki yolcunun kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:16
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İstanbul'da, Beylikdüzü - Söğütlüçeşme arasında sefer yapan metrobüste yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DİĞER YOLCULAR ARAYA GİRDİ

Yumruk yumruğa kavga eden iki yolcu, diğer yolcular tarafından ayrılmaya çalışıldı.

Bir kadın ve bir erkek yolcu, kavga eden iki tarafı uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

İki yolcunun kavga ettiği anlar, yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, taraflardan birinin durakta inmesiyle sona erdi.


Metrobüs kavga

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