Metrobüste yumruk yumruğa kavga! Anbean kaydedildi...

Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:16

Güncelleme: 16.08.2023 - 12:24

İstanbul'da, Beylikdüzü - Söğütlüçeşme arasında sefer yapan metrobüste yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DİĞER YOLCULAR ARAYA GİRDİ

Yumruk yumruğa kavga eden iki yolcu, diğer yolcular tarafından ayrılmaya çalışıldı.

Bir kadın ve bir erkek yolcu, kavga eden iki tarafı uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

İki yolcunun kavga ettiği anlar, yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, taraflardan birinin durakta inmesiyle sona erdi.