Metropoll'ün son araştırması: AKP'liler Erdoğan'a katılmadı... Yüzde 84'ü farklı düşünüyor

19 Mart 2022 Cumartesi, 13:10

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, yaptıkları son anket çalışmasının sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özer kararsızların oy dağılımı, Rusya- Ukrayna savaşı, ekonomik problemler, Suriyeli mülteciler gibi pek çok önemli başlıklara değinerek seçmenlerin oy verme davranışları hakkında açıklamalarda bulundu.

"İNSANLAR FAKİRLİĞE ALIŞTI"

Zamların sandığa nasıl yansıyabileceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sencar, şunları söyledi:

"- Vatandaşlarımız zamlara alıştı. Ekonominin bu kadar olumsuz etkilerine rağmen AKP yaptığımız ölçümde 24'e kadar inmişti. Kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında oyu yüzde 34 civarındaydı. Dolayısıyla kararsızlar dağıtılmadan, yaklaşık 6-7 aydır AKP'nin oyu yüzde 25-26-27 civarında. Bütün bunlara rağmen yüzde 24'ün altına düşmedi AKP'nin oyu.



- Yüzde 24'te güçlü bir direnç var. Aşağıya inmiyor. Neredeyse bir senedir bu bantta devam ediyor. Bir senedir ekonomi hep kötü gitti, her gün daha kötü ama aşağı inmiyor.



- Ekonominin bu kadar kötü olmasına rağmen seçmen davranışını etkilememesinin en önemli sebebi güçlü liderlik faktörünün ekonomi faktörü kadar önemli olması. Yani Erdoğan'ın güçlü liderlik algısı hâlâ etkisini sürdürüyor."

RUSYA'NIN UKRAYNA SALDIRILARI

Yüzde 25 civarındaki kararsızların, 9 puanın 24 Haziran'da yapılan seçimde AKP'ye oy veren seçmen olduğunu belirten Özer, "Bu insanlar orada duruyorlar. Muhalefet partilerinden herhangi birine gitmiyorlar. AKP'nin veya Tayyip Erdoğan'ın lehine bir olay olduğu zaman ordan birkaç puan AKP'ye dönüyor fakat sonra tekrar kararsıza geri dönüyorlar. Bu ay elimizdeki ilk verilere göre Erdoğan'ın ve AKP hükümetinin Ukrayna-Rusya arasındaki ilişkilerde ara bulucu yahut uzlaştırıcı gibi bir görüntüsünün olması AKP'ye yaramış durumda. AKP şubata göre 2 puanlık bir artış göstermiş" ifadelerini kullandı.

"TOPLUM SURİYELİLERİN GERİ GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR"

Erdoğan'ın "Suriyelileri geri göndermeyeceğiz" sözleri hakkında da konuşan Özer Sencar; bunun iç politikayla değil dış politikayla alakalı olduğunu ve Batıya yönelik atılan bir adım olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Anket sonuçlarına göre toplumun yüzde 81'i, AKP'lilerin de yüzde 84'ü Suriyelilerin geri gönderilmesini istiyor. Bu sözlerin kendi seçmenine karşı bir karşılığı yok. Tek amacı olabilir, Suriye ve Avrupalılara zorlama yapmayacağız mesajı vermek."