Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mezitli Kent Lokantası önünde yurttaşlar kuyrukta: 'Ekonomi iyi olsa kuyruk olur mu?'

Mezitli Kent Lokantası önünde yurttaşlar kuyrukta: 'Ekonomi iyi olsa kuyruk olur mu?'

3.10.2025 13:58:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Mezitli Kent Lokantası önünde yurttaşlar kuyrukta: 'Ekonomi iyi olsa kuyruk olur mu?'

Mersin'de Mezitli Belediyesi'nin açtığı Kent Lokantası'nda öğle yemeği servisinin başlamasından yarım saat önce lokanta önünde kuyruk oluşuyor. Emekli bir yurttaş yaşanan manzara için “Ekonomi iyi olsa bu kuyruk olur mu?" derken bir başka emekli de “Emeklinin refah seviyesinin karşılığı bu" yorumunda bulundu.

Mezitli Belediyesi'nin Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek, meyve, ekmek ve su 60 liraya yurttaşlara sunuluyor. Öğünlerin ucuzluğundan ve Kent Lokantası'nın temizliğinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren yurttaşlar, lokantanın önünde kuyruklar oluşturuyor. 

Türkiye’de ekonomik kriz olmadığını iddia edenlerin sadece kendilerinin keyiflerinin yerinde olduğuna işaret eden bir emekli yurttaş, “Halktan hiç haberleri yok. Halkı hiç sormuyorlar ne yer ne içer diye. Onlar hata yapıyor, çevresi de kandırıyor, hep böyleyiz zannediyorlar” dedi.

"KENT LOKANTASI DA OLMASA TÜRKİYE BİTİK"

Kent Lokantasından faydalanan Mersin Üniversitesi öğrencileri, çevredeki işyerlerinde ve kamu kurumlarında çalışan yurttaşlar memnuniyetlerini dile getirirken bir emekli yurttaş, “Kent Lokantası da olmasa Türkiye bitik. Allah belediyeye zeval vermesin” diye konuştu.

Bir yurttaş da Kent Lokantası çevresinde çok sayıda okul olduğunu, kendisinin de çocuğunu okula göndermeden önce Kent Lokantasından sağlıklı yemek yemesini sağladığını ifade etti.

Kent Lokantası önündeki kuyruğu emeklinin refah seviyesinin göstergesi olarak gördüğünü belirtirken bir başka emekli ise, “Ekonomi iyi olmadığından kuyruk var. Ekonomi iyi olsa kuyruk olur mu? Hem ucuz hem ekonomik. Maaşım 21 bin lira, kira 10 bin lira. Oğlum da yardım ediyor” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Mersin #Mezitli Belediyesi

İlgili Haberler

DİSK Emekli Sen’den tepki: ’Emekliler seçim zamanı hatırlanan oy deposu mu?’
DİSK Emekli Sen’den tepki: ’Emekliler seçim zamanı hatırlanan oy deposu mu?’ DİSK Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, emeklilerin sorunlarının görmezden gelindiğini belirterek, “İktidarın da muhalefetin de gözünde biz sadece seçim zamanı hatırlanan bir oy deposu muyuz?” dedi.
Emekliler ve iktidar
Emekliler ve iktidar Televizyonların emeklilerin hal-i pür melalini tanımlayıp aktarmak için seçtikleri insanların neredeyse tamamı garip bir ruh durumu içinde.
Türkiye Emekliler Derneği'nden Bakan Işıkhan'a tepki: 'Maaşlarımızı Mısır ile değil Almanya, İsviçre, Fransa, İngiltere ile kıyaslayın'
Türkiye Emekliler Derneği'nden Bakan Işıkhan'a tepki: 'Maaşlarımızı Mısır ile değil Almanya, İsviçre, Fransa, İngiltere ile kıyaslayın' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli maaşlarıyla ilgili sözlerini eleştiren Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, "Bakanımız emeklinin aldığı maaşı Mısır'daki bir emekli ile kıyaslıyor. Almanya, İsviçre, Fransa, İngiltere ile niye kıyaslamıyorsunuz?" diye sordu.