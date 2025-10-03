Mezitli Kent Lokantası önünde yurttaşlar kuyrukta: 'Ekonomi iyi olsa kuyruk olur mu?'

Mezitli Belediyesi'nin Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek, meyve, ekmek ve su 60 liraya yurttaşlara sunuluyor. Öğünlerin ucuzluğundan ve Kent Lokantası'nın temizliğinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren yurttaşlar, lokantanın önünde kuyruklar oluşturuyor.

Türkiye’de ekonomik kriz olmadığını iddia edenlerin sadece kendilerinin keyiflerinin yerinde olduğuna işaret eden bir emekli yurttaş, “Halktan hiç haberleri yok. Halkı hiç sormuyorlar ne yer ne içer diye. Onlar hata yapıyor, çevresi de kandırıyor, hep böyleyiz zannediyorlar” dedi.

"KENT LOKANTASI DA OLMASA TÜRKİYE BİTİK"

Kent Lokantasından faydalanan Mersin Üniversitesi öğrencileri, çevredeki işyerlerinde ve kamu kurumlarında çalışan yurttaşlar memnuniyetlerini dile getirirken bir emekli yurttaş, “Kent Lokantası da olmasa Türkiye bitik. Allah belediyeye zeval vermesin” diye konuştu.

Bir yurttaş da Kent Lokantası çevresinde çok sayıda okul olduğunu, kendisinin de çocuğunu okula göndermeden önce Kent Lokantasından sağlıklı yemek yemesini sağladığını ifade etti.

Kent Lokantası önündeki kuyruğu emeklinin refah seviyesinin göstergesi olarak gördüğünü belirtirken bir başka emekli ise, “Ekonomi iyi olmadığından kuyruk var. Ekonomi iyi olsa kuyruk olur mu? Hem ucuz hem ekonomik. Maaşım 21 bin lira, kira 10 bin lira. Oğlum da yardım ediyor” ifadelerini kullandı.