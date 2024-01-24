MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son dakika haberi... MHP, 8'inci etap adaylıkları kesinleşen 2'si büyükşehir ilçe, 55 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 24.01.2024 - 17:17
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Abone Ol google-news

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 8'inci etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi.

Durmaz, bu kapsamda, 2'si büyükşehir ilçesi olmak üzere 55 ilçede daha adayların belirlendiğini bildirdi. Durmaz'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde Hasan Onaran, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise Muhammet Kökten aday oldu.

Bugün açıklanan adaylar şu şekilde:

1

KAHRAMANMARAŞ/ ÇAĞLAYANCERİT

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

HASAN ONARAN

2

MUĞLA/ FETHİYE

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

MUHAMMET KÖKTEN

3

ÇORUM/MECİTÖZÜ

İLÇE

OKAN ARIK

4

ÇORUM/ORTAKÖY

İLÇE

RAMAZAN ÖNCÜL

5

ÇORUM/ OĞUZLAR

İLÇE

ALİ YARBAŞI

6

AĞRI/ ELEŞKİRT

İLÇE

FESİH KÖSEN

7

AĞRI/ PATNOS

İLÇE

BİLAL ŞİMŞEK

8

AĞRI/ TAŞLIÇAY

İLÇE

HÂKİM TAŞDEMİR

9

BİLECİK/ BOZÜYÜK

İLÇE

BAHADIR ÇETİN

10

BİLECİK/ GÖLPAZARI

İLÇE

İBRAHİM CEBECİ

11

BİLECİK/ İNHİSAR

İLÇE

ABDULLAH TÖRENCİ

12

BİLECİK/ OSMANELİ

İLÇE

ÖMER OYAR

13

BİLECİK/ PAZARYERİ

İLÇE

GÖKHAN DEĞİRMEN

14

BİLECİK/ SÖĞÜT

İLÇE

İSMET SEVER

15

BİLECİK/ YENİPAZAR

İLÇE

İLHAN ÖZDEN

16

HAKKÂRİ/ ÇUKURCA

İLÇE

NACİ SEVİNÇ

17

HAKKÂRİ/ DERECİK

İLÇE

ERKAN KAYA

18

HAKKÂRİ/ ŞEMDİNLİ

İLÇE

HALİM YILDIRIM

19

IĞDIR/ ARALIK

İLÇE

ÜMİT OK

20

IĞDIR/ KARAKOYUNLU

İLÇE

BAYRAM ALİ BALLI

21

IĞDIR/ TUZLUCA

İLÇE

SİNAN KELAT

22

ISPARTA/ ŞAKİRKARAAĞAÇ

İLÇE

MEVLÜT KARATAŞ

23

ISPARTA/ ULUBORLU

İLÇE

GÜLER KÜÇÜKEROĞLU

24

ISPARTA/ YENİŞARBADEMLİ

İLÇE

MEVLÜT BAYSAL

25

KASTAMONU/ DADAY

İLÇE

NECMETTİN PİRCİ

26

KIRKLARELİ/ KOFÇAZ

İLÇE

LEVENT ŞENOL

27

MUŞ/ BULANIK

İLÇE

KASIM ÖZENÇ

28

MUŞ/ HASKÖY

İLÇE

CEMAL ORBAY

29

MUŞ/ KORKUT

İLÇE

MEHMET ALİ SÖYLEMEZ

30

MUŞ/ MALAZGİRT

İLÇE

MUSTAFA YILDIRIM

31

MUŞ/ VARTO

İLÇE

SERACEDDİN SOLHAN

32

SİİRT/ BAYKAN

İLÇE

ABDURRAHMAN DİLMAÇ

33

SİİRT/ ERUH

İLÇE

TAHİR KESKİN

34

SİİRT/ KURTALAN

İLÇE

KAMURAN SÖZUNCU

35

SİİRT/ PERVARİ

İLÇE

ALİ BATUR

36

SİİRT/ ŞİRVAN

İLÇE

ERTUNÇ ENSARİOĞLU

37

SİİRT/ TİLLO

İLÇE

ADİL ALKIN

38

SİNOP/ ERFELEK

İLÇE

FERHAT KÖKLÜ

39

SİNOP/ GERZE

İLÇE

MUSTAFA ÖZ

40

SİNOP/ TÜRKELİ

İLÇE

SATI GÜREL

41

SİVAS/ ULAŞ

İLÇE

TURAN İLBEY

42

ŞIRNAK/ BEYTÜŞŞEBAP

İLÇE

MAZLUM GÜLER

43

ŞIRNAK/ GÜÇLÜKONAK

İLÇE

NAZMİ YILMAZ

44

ŞIRNAK/ İDİL

İLÇE

BÜLENT ŞEKİRDEN

45

ŞIRNAK/ SİLOPİ

İLÇE

MEHMET KARAHANLI

46

ŞIRNAK/ ULUDERE

İLÇE

NAZMİ AKYÜREK

47

TUNCELİ/ ÇEMİŞGEZEK

İLÇE

HASAN HAYRİ KANDU

48

TUNCELİ/ HOZAT

İLÇE

TAYYAR ORHAN

49

TUNCELİ/ MAZGİRT

İLÇE

NİYAZİ KORKMAZ

50

TUNCELİ/ NAZIMİYE

İLÇE

CANER TURMUŞ

51

TUNCELİ/ OVACIK

İLÇE

KAMİL ARSLAN

52

TUNCELİ/ PERTEK

İLÇE

İRFAN SAĞLIYAN

53

TUNCELİ/ PÜLÜMÜR

İLÇE

ASIM KOÇOĞLU

54

ZONGULDAK/ KİLİMLİ

İLÇE

SERDAR YARALI

55

ZONGULDAK/ KOZLU

İLÇE

MUHAMMET ÖZDEMİR

 


MHP haberleri Başkan adayı haberleri belediye başkan adayı haberleri aday haberleri Devlet Bahçeli haberleri Milliyetçi Hareket Partisi haberleri

İlgili Haberler

Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy'dan, MHP'den istifa eden isme tehdit: 'Olacaklardan biz sorumlu değiliz...'

Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy'dan, MHP'den istifa eden isme tehdit: 'Olacaklardan biz sorumlu değiliz...'
MHP'den '6 Şubat tatil olsun' talebi

MHP'den '6 Şubat tatil olsun' talebi

"Emeklilerin sorunlarının araştırılması" önerisi Meclis'te AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

En Çok Okunan Haberler