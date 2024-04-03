MHP ile AKP arasındaki farkın 226 oy olduğu Bayburt'ta oylar yeniden sayıldı

Bayburt'ta MHP'nin belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

AA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:17
MHP ile AKP arasındaki farkın 226 oy olduğu Bayburt'ta oylar yeniden sayıldı
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MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığının itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 19 bin 674 seçmenin oy kullandığı 93 sandık için oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Karar doğrultusunda, İlçe Seçim Kurulunda oylar yeniden sayıldı.

Sayım sonucunda, AKP'nin adayı Mete Memiş'in oyu 30 artarak 7 bin 374'e, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci'nin oyu ise 14 artarak 7 bin 132'ye yükseldi.

FARK DAHA DA ARTTI

Yapılan yeniden sayımın ardından 226 olan oy farkın 240'a yükseldi. İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım, sonucu değiştirmedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Bayburt Belediye Başkanlığına AKP'li Mete Memiş seçilmişti.

NE OLMUŞTU?

Bayburt'ta 19 bin 674 seçmenin oy kullandığı 93 sandık için MHP, Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz etmişti.



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