Bayburt'ta seçimi kim kazandı? Bayburt başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bayburt yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:23

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:23

Bayburtlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Bayburt'ta seçimi hangi adey kazandı?

BAYBURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Kubilay Erel, AKP'den Mete Memiş, MHP'den Hükmü Pekmezci, İYİ Parti'den Yılmaz Kırıcı, Zafer Partisi'nden Hakan Turan, YRP'den Mustafa Güncan, DEM Partiden ise Tülay Kılınç başkan adeyı olarak adey gösterildi.

BAYBURT'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Bayburt'da "Kubilay Erel, Mete Memiş, Abdullah Polat ne kader oy aldı" yurttaşlar tarafınden merak ediliyor.

Bayburt 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.