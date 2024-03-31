Bayburt'ta seçimi kim kazandı? Bayburt başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bayburt yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Bayburt'ta seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Bayburt yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:23
Bayburt'ta seçimi kim kazandı? Bayburt başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bayburt yerel seçim sonuçları....
Abone Ol google-news

Bayburtlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki,  Bayburt'ta seçimi hangi adey kazandı? 

BAYBURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Kubilay Erel, AKP'den Mete Memiş, MHP'den Hükmü Pekmezci, İYİ Parti'den Yılmaz Kırıcı, Zafer Partisi'nden Hakan Turan, YRP'den Mustafa Güncan, DEM Partiden ise Tülay Kılınç başkan adeyı olarak adey gösterildi.

BAYBURT'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Bayburt'da "Kubilay Erel, Mete Memiş, Abdullah Polat ne kader oy aldı" yurttaşlar tarafınden merak ediliyor.

Bayburt 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.


bayburt haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri yerel seçimler haberleri

İlgili Haberler

Oy sayımı ne zaman başlayacak? 31 Mart seçim günü oylar ne zaman sayılacak?

Oy sayımı ne zaman başlayacak? 31 Mart seçim günü oylar ne zaman sayılacak?
Yayın yasağı ne zaman bitecek? 31 Mart seçim günü yayın yasağı ne zaman kaldırılacak?

Yayın yasağı ne zaman bitecek? 31 Mart seçim günü yayın yasağı ne zaman kaldırılacak?
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan gelmeden kapattılar! Arnavutköy’deki Kent Lokantası’nı böyle sansürlediler…

Erdoğan gelmeden kapattılar! Arnavutköy’deki Kent Lokantası’nı böyle sansürlediler…
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu
Oy nasıl kullanılır? Oy kullanılırken nelere dikkat edilmeli? 31 Mart yerel seçimi için adım adım oy kullanma rehberi...

Oy nasıl kullanılır? Oy kullanılırken nelere dikkat edilmeli? 31 Mart yerel seçimi için adım adım oy kullanma rehberi...
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Nüfus müdürlükleri seçim günü açık mı? 31 Mart yerel seçimlerinde hangi nüfus müdürlükleri açık?

Nüfus müdürlükleri seçim günü açık mı? 31 Mart yerel seçimlerinde hangi nüfus müdürlükleri açık?
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı

AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu