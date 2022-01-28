MHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Cumhuriyet'in kurucu partisinin başkanı olamaz'

28 Ocak 2022 Cuma, 21:09

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP ve lider Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.



'Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer' ifadeleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun demokrasi vurgusu yapmasını eleştirerek, “Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur. İzmir ne ifade ediyorsa Van da aynı kıymettedir. Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur” dedi.



Bu açıklamayı yapan kimsenin, Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin başkanı olamayacağını öne süren Yalçın, "Olsa olsa HDP eş başkanı olur." değerlendirmesini yaptı. Bu sözün nereden tutulursa tutulsun, "sapır sapır" döküldüğünü aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

CHP'nin başı Kılıçdaroğlu'nun bu akla ziyan sözü, öncelikle Türkiye'de demokrasiden başka bir rejim olduğu intibaını vermek üzere kurgulanmıştır. Oysa demokrasinin bulunmadığı, totaliter ve otoriter rejimlerin egemen olduğu bir ülkede, Kılıçdaroğlu'nun özgürce bu sözleri sarf etmesi mümkün değildir. Cumhuriyet ve Türk demokrasisi, aziz Atatürk ile silah arkadaşlarının eseri, kahraman şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bu kutlu emanet, kıyamete kadar payidar kalacaktır. Çok iyi bilinmektedir ki Türkiye Cumhuriyeti'nde güçlü, köklü bir demokrasi mevcuttur. Demokrasi yolunun taşları, Ankara'da tecelli eden milli irade ile bir daha yerinden oynatılamayacak şekilde bütün vatan sathına döşenmiştir. Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur. İzmir ne ifade ediyorsa Van da aynı kıymettedir. Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur. Nezdimizde hepsi eşit, hepsi baş tacıdır.



KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçen pazartesi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaretinde, Diyarbakır ziyaretiyle ilgili basın mensuplarından gelen bir soruya şu cevabı vermişti: